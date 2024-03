Rigassificatore, Russo a Telenord: "Noi poniamo questioni politiche: progetto sbagliato che intralcia sviluppo del territorio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non cambia nulla: si è alzato un polverone incomprensibile, perché alla fine dalla Liguria si sposta tutto al Tar del Lazio. Un passaggio tecnico che non tocca il merito del ricorso che è ancora pendente" così Marco Russo, sindaco di Savona, ha commentato a Telenord il trasferimento di competenze dal Tar ligure a quello laziale sul ricorso del Comune per essere ammessi alla conferenza dei servizi per il posizionamento del rigassificatore a Vado Ligure".





"La nostra posizione è politica, lo abbiamo sempre motivato: quel progetto è sbagliato perché non coincide col disegno di sviluppo di questo territorio. È naturale per Savona partecipare alla conferenza dei servizi, anche se il commissario ci ha escluso. Non capisco perché Toti ci abbia tagliato fuori: se ci includesse, non avrebbe ragion d'essere il ricorso" conclude Russo.