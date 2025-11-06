Riforma degli interporti, svolta storica dopo 35 anni: approvata la legge alla Camera

Dopo 35 anni dalla legge 240 del 1990, l’Italia aggiorna finalmente il quadro normativo che regola il sistema degli interporti. La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la nuova legge quadro, definita una “svolta storica” dall’Unione Interporti Riuniti (UIR).

Riforma attesa – Il provvedimento, di cui è primo firmatario l’onorevole Mauro Rotelli, introduce una disciplina moderna e coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e intermodalità, riconoscendo agli interporti un ruolo strategico all’interno della rete logistica nazionale.

Le dichiarazioni – “Questa legge – afferma il presidente della UIR, Matteo Gasparato – recepisce in larga parte la visione promossa dalla nostra associazione. È una base solida da cui partire per consolidare un sistema interportuale più efficiente e sostenibile.” L’associazione esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento e per la sensibilità mostrata dal Governo nel voler riformare un settore rimasto immutato per oltre tre decenni. Una scelta che, secondo la UIR, testimonia il riconoscimento del valore strategico delle strutture interportuali per l’economia nazionale.

Le novità principali – Tra i punti cardine della riforma figurano:

il riconoscimento degli interporti come infrastrutture strategiche del sistema Paese

la semplificazione delle procedure amministrative

l’introduzione di criteri oggettivi per la creazione di nuovi poli logistici

la promozione di hub sostenibili, dotati di impianti per energie rinnovabili e sistemi certificati di efficienza energetica

Prossimi passi – Con cinque interporti italiani già tra i primi dieci in Europa, la nuova legge punta a rafforzare il ruolo dell’Italia nella logistica euro-mediterranea e a favorire uno sviluppo più equilibrato del territorio. Ora si apre la fase attuativa: l’obiettivo sarà tradurre i principi della legge in misure operative capaci di sostenere la competitività del sistema e migliorare l’integrazione tra infrastrutture, trasporto merci e sostenibilità ambientale.

