Riforma Codice strada: FAI, bene proroga termini adozione decreti legislativi

La FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani accoglie con favore l’approvazione del Decreto-Legge che proroga di sei mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi relativi alla riforma del Codice della Strada.

Il provvedimento consente di disporre di più tempo per definire un impianto normativo realmente efficace, organico e coerente con le esigenze del settore dell’autotrasporto.

“La proroga è positiva – dichiara Paolo Uggè, presidente di FAI-Conftrasporto – ma è necessario coinvolgere le federazioni di Unatras, come era stato assicurato. È indispensabile che la voce delle imprese e dei lavoratori dell’autotrasporto venga ascoltata nel processo di revisione.”

La FAI chiede inoltre di essere formalmente audita nel percorso di elaborazione dei decreti legislativi: “Il confronto è la condizione essenziale per una riforma davvero efficace e condivisa” conclude Uggè.

