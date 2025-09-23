Gestione dei rifiuti, l'intervento di Fabio Musso (coordinatore Legacoop Savona)

L'intervento dell'assessore regionale all'energia, Paolo Ripamonti, sul palco dell'assemblea pubblica dell'Unione Industriali, svolta in Alstom a Vado Ligure, ha acceso il dibattito sulla realizzazione di un eventuale termovalorizzatore ligure. L'esponente della giunta Bucci ha dichiarato come il tema non della chiusura del ciclo rifiuti non possa più essere rinviato.

A distanza di qualche ora da quelle parole, la voce di Lega Coop Liguria.

"La gestione dei rifiuti è una sfida cruciale per il nostro territorio. Come operatori privati del settore e gestori di impianti, interveniamo nella discussione sul ciclo dei rifiuti perchà sappiamo bene quanto sia fondamentale implementare al massimo la raccolta differenziata, ma altrettanto risulta importante dotarsi di impianti adeguati di selezione dei materiali derivanti da questa raccolta" spiega Fabio Musso, coordinatore provinciale di Legacoop Savona.

A seguire, poi, c'è il problema da affrontare della parte del rifiuto che non può essere selezionato. Queste le parole di Musso: "Non possiamo più permetterci di relegare la gestione del fine ciclo dei rifiuti alla semplice sepoltura in discarica. Soprattutto in aree come il savonese, dove le discariche hanno una scadenza breve e non potranno più essere prorogate. La politica e le istituzioni sapranno individuare le aree idonee per la realizzazione di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti che dovranno controllare in maniera molto rigorosa e noi gestori ci potremo dedicare a raccogliere e selezionare, adottando le soluzioni impiantistiche più moderne ed avanzate per il ciclo finale dei rifiuti".

