Rifiuti e sanità, Bucci respinge le accuse: “Nessuna decisione già presa, avanti nei tempi previsti”

La Regione Liguria va avanti sulla chiusura del ciclo dei rifiuti e sull’attuazione dei progetti sanitari finanziati dal Pnrr. Il presidente Marco Bucci respinge le critiche arrivate dal Partito Democratico e ridimensiona i rilievi della Corte dei Conti, parlando di ricostruzioni “false o incomplete” e rivendicando il rispetto delle scadenze.

Rifiuti – Sul no alla proroga dell’avviso di partecipazione per la chiusura del ciclo, Bucci chiarisce che “non è un bando ma un avviso”, utile solo a raccogliere manifestazioni di interesse. “Non serve presentare progetti pronti o piani finanziari – spiega – basta segnalare l’interesse”. Il bando vero e proprio, aggiunge, arriverà dopo e durerà cinque o sei mesi. Quanto alle accuse di una scelta già orientata sulla Val Bormida, il presidente è netto: “C’è una fantasia colossale, sono affermazioni totalmente false”.

Ricorsi – La Regione, aggiunge Bucci, è pronta a difendersi anche sul piano legale: “Non c’è alcuna sospensiva, quindi l’avviso va avanti”. La scadenza è fissata a febbraio, poi si passerà alla fase successiva sulla base delle proposte ricevute.

Interesse – Secondo il presidente, l’operazione suscita attenzione nel mondo industriale: “Dalle informazioni che ho, interessa parecchio”. E rivendica la scelta come coerente con il programma: “Lo facciamo per i cittadini, che hanno approvato il nostro progetto”.

Sanità – Sui rilievi della Corte dei Conti su case e ospedali di comunità, Bucci parla di un’analisi “vera ma non completa”. In Liguria, sottolinea, “ne abbiamo inaugurate 16 su 32 e tutte saranno operative entro fine marzo”. Gli ospedali di comunità finanziati dal Pnrr, assicura, “rispetteranno i termini”, mentre due strutture seguono altri canali di finanziamento.

Personale – Quanto a medici e infermieri, il presidente rassicura: “Case di comunità senza medici oggi non ce ne sono. Stiamo lavorando per garantire ovunque la copertura di 12 ore”.

