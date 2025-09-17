Rhenus si espande negli Emirati per sostenere strategia di crescita nella regione del Golfo

Nell’ambito della propria strategia regionale, il Gruppo Rhenus ha ampliato la propria presenza operativa negli Emirati Arabi Uniti. Il passaggio ad una presenza più integrata nel mercato locale consente all’azienda di servire meglio i clienti negli Emirati e nell’intera regione GCC.

Dopo quasi un decennio di attività negli Emirati, questo sviluppo rappresenta un passo proattivo verso una crescita sostenibile. Rhenus si prepara ad aprire un nuovo ufficio ad Abu Dhabi per rafforzare ulteriormente la propria presenza. La strategia di crescita dell’azienda si concentra sull’intera area GCC, inclusi mercati ad alto potenziale come Qatar e Arabia Saudita.

Gli Emirati continuano a rappresentare un hub logistico strategico per il commercio tra Europa, Asia e Africa. La presenza rafforzata di Rhenus mira a sfruttare questa posizione offrendo servizi più diretti e flessibili ai clienti operanti dentro e fuori gli Emirati.

Una nuova offerta Air-Ocean arricchirà il portafoglio Rhenus, collegando Estremo Oriente, Europa e Americhe, con gli Emirati come punto di transito strategico.

L’azienda resta focalizzata sui servizi core di trasporto aereo e marittimo, supportata da un team in crescita e da un impegno per la continuità operativa.

L’espansione sarà graduale, con enfasi sulla stabilità e sulla qualità del servizio.

Rhenus è stata nominata partner logistico ufficiale per le prestigiose fiere organizzate da dmg events presso il Riyadh Front Exhibition & Conference Centre. La partnership strategica copre eventi chiave come INDEX Saudi Arabia, ORGATEC – WORKSPACE e tre esposizioni co-localizzate previste per settembre 2025.

Rhenus offre servizi logistici su misura per diversi settori, tra cui beni di consumo a rapido movimento, moda, aerospazio e alta tecnologia. Le sue competenze includono trasporto a temperatura controllata per farmaci, consegne express per componenti automobilistici e logistica complessa per progetti nel settore petrolifero e del gas.

Questo approccio settoriale è centrale nella strategia dell’azienda per offrire soluzioni logistiche performanti e orientate al cliente in un mercato competitivo ed in evoluzione.

«La nostra espansione negli Emirati segna un passo fondamentale nel nostro impegno per una crescita globale sostenibile e per il rafforzamento regionale. Il panorama logistico del Golfo è in rapida trasformazione e vediamo un grande potenziale nel contribuire alla sua evoluzione», ha dichiarato Jan Harnisch, Member of the Board – Air & Ocean. «Rafforzando la nostra presenza, Rhenus non solo migliora la resilienza della supply chain, ma consolida anche la nostra visione a lungo termine di creare valore attraverso partnership locali e soluzioni logistiche innovative».

«Questo sviluppo riflette il nostro impegno nel costruire una rete logistica più agile e reattiva nella regione», ha affermato Hassan Alzeer, Managing Director di Rhenus Logistics UAE. «Allineandoci maggiormente al mercato locale, miglioriamo la qualità del servizio per i nostri clienti e ci posizioniamo per supportare il ruolo strategico degli Emirati nel commercio globale».

