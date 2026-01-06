Reti e intelligenza artificiale trainano la spesa delle società di energia: utili in crescita nel 2026

Le società europee di energia, acqua e gas quotate in Borsa stanno accelerando sugli investimenti in reti, produzione e tecnologie digitali, con un’attenzione crescente all’intelligenza artificiale. Una strategia che, secondo le stime degli analisti, dovrebbe sostenere utili e margini nel 2026, nonostante un quadro di mercato meno favorevole rispetto allo scorso anno.

Investimenti- I piani di spesa delle principali utility europee mostrano una decisa accelerazione. Secondo un’analisi di Bloomberg Intelligence, il settore è avviato verso una “continua accelerazione degli investimenti in produzione e reti con una crescita della spesa a doppia cifra”. Le risorse sono indirizzate sia al rafforzamento delle infrastrutture energetiche sia all’ammodernamento delle reti, considerate un passaggio chiave per sostenere la transizione e garantire stabilità ai sistemi.

Intelligenza artificiale- Accanto agli asset tradizionali, cresce il peso delle tecnologie digitali. L’intelligenza artificiale viene integrata nei processi di gestione delle reti, nella previsione dei consumi e nella manutenzione degli impianti. L’obiettivo è aumentare l’efficienza operativa e ridurre i costi nel medio periodo, in un contesto in cui la pressione sui prezzi dell’energia limita la crescita dei ricavi.

Mercati finanziari- Nel 2025 le utility europee hanno registrato un rendimento aggregato di circa il 3%, superando il mercato di circa 45 punti base. Una performance che ha beneficiato della natura difensiva del settore e della visibilità sui flussi di cassa. Gli analisti avvertono però che replicare questi risultati non sarà semplice nel breve termine, alla luce di condizioni operative meno favorevoli.

Prezzi e rischi- Il 2026 si apre infatti con alcune criticità. “La performance potrebbe risentire dei prezzi dell’energia più bassi, della maggiore leva finanziaria e dei rischi legati alla costruzione di impianti rinnovabili”, spiegano gli analisti di Bloomberg Intelligence. L’aumento degli investimenti, pur necessario, comporta un incremento dell’indebitamento e una maggiore esposizione ai tempi e ai costi dei progetti.

Margini operativi- Nonostante le incognite, le prospettive sui margini restano positive. Gli analisti stimano una crescita del margine operativo lordo di circa il 4% per le prime dieci utility europee. L’accelerazione degli investimenti nelle reti è vista come un fattore in grado di “rivitalizzare gli utili del settore, in stallo dal 2024”, grazie a rendimenti regolati e a una maggiore stabilità dei flussi.

Prospettive- Il settore si muove quindi lungo un equilibrio delicato tra necessità di investimento, sostenibilità finanziaria e ritorni per gli azionisti. Le scelte su reti e intelligenza artificiale indicano una strategia orientata al lungo periodo, mentre il contesto di mercato richiede attenzione nella gestione dei rischi e nella selezione dei progetti. In questo quadro, il 2026 si profila come un anno di consolidamento più che di accelerazione dei risultati, con una crescita attesa ma misurata.

