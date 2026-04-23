Resistenza nello Statuto ligure: il centrosinistra propone la modifica

Inserire un riferimento esplicito alla Resistenza nello Statuto della Regione Liguria. È la proposta avanzata dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale, che chiedono di riconoscere la Repubblica italiana come “nata dalla Resistenza”.

Proposta – L’iniziativa è stata depositata da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento Cinque Stelle e Lista Orlando Presidente. Il testo punta a modificare l’articolo 1 dello Statuto regionale, introducendo un richiamo diretto alla lotta di Liberazione come fondamento storico e civile.

Motivazioni – “È un atto di consapevolezza e responsabilità”, spiegano i promotori. Secondo i firmatari, nello Statuto manca un riferimento chiaro a una delle radici più profonde della storia italiana e ligure. La Resistenza viene descritta come un fenomeno diffuso, che coinvolse migliaia di cittadini tra città, fabbriche e territori.

Memoria – Il richiamo alla storia è centrale. Genova viene indicata come caso emblematico: “una grande città che si libera da sola”, prima dell’arrivo degli Alleati. Un episodio che, insieme ai sacrifici e alle tragedie vissute in tutta la regione, rappresenta un patrimonio condiviso.

Valori – Per i sostenitori della proposta, inserire questo riferimento significa rafforzare il legame tra memoria e presente. “Lo Statuto deve dire con nettezza da dove veniamo e quali valori vogliamo difendere”, viene sottolineato, con riferimento a libertà, democrazia e giustizia sociale.

Attualità – Non manca un richiamo al contesto contemporaneo. Alcuni interventi evidenziano la necessità di difendere i principi antifascisti, considerati ancora oggi fondamentali. “Non possono esistere ambiguità”, viene ribadito.

Prospettive – La proposta sarà ora discussa in Consiglio regionale. Il confronto politico si annuncia aperto, con l’obiettivo dichiarato di trasformare un principio storico in un elemento stabile della carta istituzionale ligure.

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