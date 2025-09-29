Renfe si unisce all’Associazione Ferroviaria Messicana per rafforzare posizione in Nord America

Renfe rafforza ulteriormente la sua presenza internazionale con l’ingresso della sua controllata Renfe Proyectos Internacionales (RPI) nell’Associazione Ferroviaria Messicana (AMF), una delle principali organizzazioni del settore ferroviario in Nord America. L’AMF riunisce aziende leader con attività in Messico, Stati Uniti e Canada. Questa integrazione rappresenta un passo decisivo nella strategia di posizionamento istituzionale e commerciale di Renfe nel Paese e nell’intera regione.

L’AMF, fondata nel 2004, rappresenta gli interessi delle compagnie ferroviarie che costituiscono la rete più integrata e con il maggior volume di movimentazione merci al mondo. Riunisce inoltre le principali società di costruzione, consulenza e ingegneria del settore ferroviario messicano, nonché aziende tecnologiche e fornitori di servizi. L’associazione svolge un ruolo chiave nel potenziamento del settore ferroviario in Messico e promuove la collaborazione tra stakeholder strategici, favorendo lo sviluppo di un ecosistema ferroviario solido, competitivo e sostenibile.

L’integrazione di Renfe nell’AMF rafforza il suo ruolo nel mercato messicano, rafforza i legami con la comunità istituzionale e imprenditoriale locale e offre accesso a forum strategici per il dialogo, visibilità istituzionale e partecipazione attiva a iniziative tecniche e normative che contribuiscono al progresso del settore ferroviario.

In linea con il consolidamento della sua presenza nel Paese, Renfe Proyectos Internacionales parteciperà a ExpoRail, l’evento che riunirà 500 esperti provenienti da 14 Paesi nella zona di Santa Fe a Città del Messico il 2 e 3 ottobre.

In qualità di leader internazionale nel settore ferroviario, Renfe intende valorizzare il suo ruolo di consulente esperto nella fornitura di servizi di mobilità per passeggeri e merci e nell’espansione dei suoi progetti nella regione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.