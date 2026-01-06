Regione Toscana rafforza il confronto sulla Lucca-Aulla: istituito tavolo permanente

Un tavolo permanente di confronto sulla linea Lucca-Aulla sarà istituito dalla Regione Toscana insieme a Unioni dei Comuni, amministrazioni locali, Rete ferroviaria italiana e Trenitalia. L’obiettivo è monitorare in modo continuativo la situazione dell’infrastruttura, affrontare tempestivamente le criticità e individuare soluzioni condivise per migliorare il servizio. La decisione è emersa dall’incontro svoltosi a Castelnuovo Garfagnana tra l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni e i sindaci di Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio, alla presenza dei consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Salotti.

Linea strategica – L’incontro, sollecitato da tempo dai territori, ha consentito di fare il punto su una tratta considerata strategica per gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori e per il suo ruolo economico e turistico. I sindaci hanno evidenziato i disagi vissuti dalle comunità locali, in particolare a causa delle interruzioni del servizio e della necessità di un salto di qualità complessivo del trasporto ferroviario.

Investimenti e cantieri – L’assessore Boni ha ricordato gli investimenti realizzati negli ultimi anni su ponti e gallerie, per diversi milioni di euro, riconoscendo però l’impatto che lavori e sospensioni programmate hanno avuto sull’utenza. “Questa linea deve tornare a essere un’infrastruttura efficiente, moderna e capace di sostenere sviluppo e qualità della vita”, ha affermato, sottolineando la fragilità infrastrutturale e idrogeologica dei territori attraversati.

Gestione del servizio – Tra gli impegni assunti, una programmazione più attenta dei cantieri e una gestione volta a garantire maggiore affidabilità, soprattutto nei periodi sensibili per scuola, lavoro e turismo. “Dobbiamo coniugare sicurezza e continuità”, ha spiegato Boni, ribadendo che il tavolo permanente sarà uno strumento stabile di lavoro e non un’iniziativa episodica.

Criticità operative – La Regione proseguirà infine l’analisi delle segnalazioni su materiale rotabile e qualità del servizio, con l’obiettivo di migliorare puntualità, coincidenze e comunicazione con gli utenti.

