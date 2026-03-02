Emilia-Romagna più vicina alla Svizzera: nuovo EuroCity diretto Zurigo-Rimini

L’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi EuroCity in programma ogni giorno dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Un collegamento senza cambi che punta a rafforzare i flussi turistici tra la Svizzera e la regione, offrendo un’opzione di viaggio comoda e sostenibile.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere e rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento della mobilità ferroviaria internazionale verso le principali mete turistiche regionali, da tempo orientate alla qualità dei servizi e alla sostenibilità.

Le assessore regionali al Turismo e ai Trasporti, Roberta Frisoni e Irene Priolo, sottolineano come il nuovo collegamento si inserisca in una strategia che integra mobilità, turismo e sostenibilità. Alla storica tratta Monaco-Rimini si aggiunge ora il collegamento dalla Svizzera, che toccherà nove città emiliano-romagnole, offrendo ai territori nuove opportunità per attrarre e accogliere visitatori svizzeri con servizi dedicati.

Il nuovo collegamento

L’EuroCity EC 153 (da Zurigo a Rimini) partirà alle 10:33 con fermate in Svizzera a Zug, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano e Chiasso. In Italia sono previste soste a Como S. Giovanni, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì e Cesena, con arrivo a Rimini alle 18:23.

Il ritorno, EuroCity EC 152 (da Rimini a Zurigo), partirà alle 09:52, con fermate italiane a Cesena, Forlì, Faenza, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Milano Rogoredo, Milano Lambrate e Como S. Giovanni, e soste svizzere a Chiasso, Lugano, Bellinzona, Arth-Goldau e Zug. L’arrivo a Zurigo è previsto per le 17:27.

Il rafforzamento dei collegamenti ferroviari internazionali rientra nella strategia regionale per promuovere una mobilità più sostenibile, ridurre l’impatto ambientale e offrire un’esperienza di viaggio moderna e confortevole, in linea con le nuove esigenze dei viaggiatori.

