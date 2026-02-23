Abruzzo, due nuovi treni elettrici “Pop” potenziano il servizio pendolare

La rete ferroviaria regionale abruzzese si arricchisce con l’arrivo di due nuovi elettrotreni ETR 104 “Pop”, destinati al servizio pendolare. Con questi convogli, già nei prossimi giorni in linea, il numero di ETR 104 operativi salirà a cinque, mentre ulteriori unità sono attese nei mesi successivi.

L’investimento complessivo per il rinnovo della flotta regionale dal 2019 supera i 150 milioni di euro, comprendendo l’acquisto di 21 nuovi treni e ulteriori convogli in fase di progettazione nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027.

I nuovi ETR 104 “Pop” garantiscono prestazioni elevate e standard operativi moderni: raggiungono i 160 km/h, possono trasportare fino a 530 passeggeri e offrono comfort, accessibilità e sostenibilità energetica. Tra le dotazioni principali figurano la climatizzazione intelligente, Wi-Fi, prese USB e di corrente, illuminazione a LED, videosorveglianza digitale e spazi dedicati a biciclette e persone con ridotta mobilità. Grazie all’adozione di materiali riciclabili al 97% e a una riduzione dei consumi energetici del 30%, questi convogli rappresentano un passo avanti anche sul fronte ambientale.

L’introduzione dei nuovi treni contribuirà a migliorare affidabilità, puntualità e qualità del servizio ferroviario regionale, rafforzando il trasporto pubblico locale come infrastruttura strategica per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.