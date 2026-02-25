Linea Rivarolo–Pont elettrificata entro il 2026, avanti sul nodo passaggi a livello

I lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo Canavese–Pont Canavese si concluderanno entro il 2026, mentre proseguiranno gli interventi di eliminazione di diversi passaggi a livello lungo il tracciato. È quanto emerso durante un incontro di aggiornamento tra la Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana e i sindaci del territorio, svoltosi nel Palazzo della Regione a Torino.

Nel corso della riunione, Rfi ha presentato il cronoprogramma del cantiere, confermando la chiusura dei lavori entro l’anno. Si tratta di un intervento atteso da tempo, considerato strategico per il potenziamento della tratta e per offrire un servizio più moderno, efficiente e sostenibile.

Il confronto ha poi riguardato le modalità di esercizio della linea, tema strettamente connesso alla presenza di numerosi passaggi a livello. Dal 2020 Regione e Comuni stanno portando avanti un piano condiviso per la progressiva soppressione di alcuni attraversamenti, in un percorso concertato con il territorio.

Rimane però da risolvere la questione della sincronizzazione dei passaggi a livello: senza un aggiornamento tecnologico, si rischierebbero chiusure simultanee fino a 40 minuti per ogni transito ferroviario, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale.

Su questo aspetto si è registrata una piena sintonia tra sindaci e Regione rispetto alla proposta progettuale avanzata da Rfi, che prevede un ulteriore investimento, già programmato per il 2027, finalizzato a superare definitivamente la criticità.

«L’obiettivo è riattivare la linea in modo efficiente, evitando di trasferire disagi a cittadini e amministrazioni locali – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi –. L’elettrificazione entro il 2026 rappresenta un risultato concreto, ma vogliamo che il servizio sia pienamente compatibile con le esigenze quotidiane del territorio. Per questo sosteniamo con determinazione l’intervento sulla sincronizzazione dei passaggi a livello: innovare significa migliorare la mobilità, non generare nuovi problemi. Il confronto con i sindaci proseguirà fino alla completa riattivazione della linea».

