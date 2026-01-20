Regione Liguria, Orlando (Pd): "Esaurita spinta civica di Bucci, la maggioranza naviga a vista"

Andrea Orlando, consigliere regionale Pd, è tassativo: "Il consigliere Bozzano ha certificato ciò che sosteniamo da settimane: con i movimenti nella giunta, si è esaurita qualunque spinta civica nell’esperienza di governo di Marco Bucci. Oggi Bucci, con i nuovi assessori, ha subito un diktat dei partiti. La natura civica che aveva accompagnato questa esperienza di governo ha ora ripercussioni significative sul piano politico.





Le parole di Bozzano sono state molto eloquenti e dure. Mentre si parla di razionalizzazione delle poltrone e di sacrifici all’interno del sistema sanitario, assistiamo invece a una moltiplicazione delle poltrone e a una distribuzione delle deleghe che appare chiara solo se interpretata come frutto di una trattativa tra partiti, ormai trasformata in lotta tra le forze politiche.





Quella che veniva descritta come unità del centrodestra non c’è più, così come non c’è più la componente civica dell’esperienza politica. Tra noi c’è un giudizio unanime: questa esperienza è arrivata a un punto morto e gli effetti sull’azione di governo ne sono il naturale riflesso quotidiano.





Siamo in maggioranza, ma il sostegno non è più scontato. Se fossimo nella Prima Repubblica, oggi parleremmo di crisi di governo; la legge è cambiata, quindi la fiducia non è più l’elemento caratterizzante delle maggioranze. Tuttavia, gli effetti politici restano: assisteremo a una navigazione molto più complicata.





Non ci auguriamo l’instabilità, perché la stabilità è un valore politico, ma la stabilità non si costruisce con gli urli: serve un disegno politico che oggi non c’è. Oggi c’è soltanto il diktat di alcuni esponenti nazionali che hanno influenzato la costruzione della giunta".

