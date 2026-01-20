Regione Liguria, Campora (VL): "Il civismo è vivo e continuerà. Bozzano e Boitano sosterranno Bucci"
di Carlotta Nicoletti
"Siamo stati eletti per sostenere il presidente e la maggioranza resterà solida, con gli stessi numeri, proseguendo in questa direzione"
La nascita del nuovo gruppo "Noi Moderati" in Consiglio regionale della Liguria ha creato tensioni nella maggioranza, in particolare all’interno delle liste civiche Orgoglio Liguria e Vince Liguria-Noi Moderati, che avevano sostenuto il presidente Marco Bucci.
Per Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria, però, il percorso del civismo non è in discussione. "Il civismo c’è, è vivo e vegeto – afferma – ed è un’esperienza importante anche dal punto di vista dei numeri, come dimostrano i risultati delle ultime elezioni comunali di Genova e delle regionali".
Campora sottolinea come il progetto civico nato nel 2017 con Bucci sia destinato a proseguire: "Andrà avanti e continuerà questa esperienza". Rivolgendo un augurio ai colleghi Bozzano e Boitano, passati al gruppo di Noi Moderati, Campora evidenzia che si tratta di "una scelta di partito" che resta comunque all’interno della maggioranza. "Dobbiamo puntare su ciò che ci unisce – aggiunge – e sono certo che ci sarà la massima collaborazione".
Il capogruppo di Vince Liguria si dice infine convinto che il nuovo gruppo non farà mancare il sostegno all’attuale governo regionale: "Sono sicuro che Bozzano e Boitano appoggeranno Bucci. Siamo stati eletti per sostenere il presidente e la maggioranza resterà solida, con gli stessi numeri, proseguendo in questa direzione".
