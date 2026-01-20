Regione Liguria, Campora (VL): "Il civismo è vivo e continuerà. Bozzano e Boitano sosterranno Bucci"

La nascita del nuovo gruppo "Noi Moderati" in Consiglio regionale della Liguria ha creato tensioni nella maggioranza, in particolare all’interno delle liste civiche Orgoglio Liguria e Vince Liguria-Noi Moderati, che avevano sostenuto il presidente Marco Bucci.





Per Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria, però, il percorso del civismo non è in discussione. "Il civismo c’è, è vivo e vegeto – afferma – ed è un’esperienza importante anche dal punto di vista dei numeri, come dimostrano i risultati delle ultime elezioni comunali di Genova e delle regionali".





Campora sottolinea come il progetto civico nato nel 2017 con Bucci sia destinato a proseguire: "Andrà avanti e continuerà questa esperienza". Rivolgendo un augurio ai colleghi Bozzano e Boitano, passati al gruppo di Noi Moderati, Campora evidenzia che si tratta di "una scelta di partito" che resta comunque all’interno della maggioranza. "Dobbiamo puntare su ciò che ci unisce – aggiunge – e sono certo che ci sarà la massima collaborazione".





Il capogruppo di Vince Liguria si dice infine convinto che il nuovo gruppo non farà mancare il sostegno all’attuale governo regionale: "Sono sicuro che Bozzano e Boitano appoggeranno Bucci. Siamo stati eletti per sostenere il presidente e la maggioranza resterà solida, con gli stessi numeri, proseguendo in questa direzione".

