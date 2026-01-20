Regione Liguria, Bozzano entra in NM e 'avvisa' Bucci: "Sostegno non più scontato"

Maggioranza più fragile in Regione. Alessandro Bozzano, ex civico di Vince Liguria, fonda il gruppo Noi Moderati insieme con Giovanni Boitano eletto in Orgoglio Liguria e con toni ironici e numerosi riferimenti colti critica le ultime scelte in materia di giunta.

"Annuntio vobis gaudium magnum: la nascita del gruppo Noi Moderati che si inserisce all'interno della maggioranza e con lealtà - ha detto - rispetterà il programma di maggioranza. Non ci sarà più una scontatezza nella valutazione anche critica di quelli che sono i percorsi formativi degli atti amministrativi. Noi ringraziamo il presidente perché da umili e vili zappatori nella vigna del signore ci ha tenuto lontano ad assistere dall'ultimo filare di vigna bianca al funerale del civismo".



Bozzano non ha risparmiato alcune stoccate proprio al presidente Bucci che venerdì scorso proprio in merito alla possibile creazione di un nuovo gruppo aveva parlato di "allineamento". "Ho letto sui giornali che chi non è d'accordo si deve allineare. Chiedo al presidente di allinearsi sull'analisi del voto di una grande forza civica. Da quando faccio politica mi è sempre stato detto che le alleanze devono chiudere al centro e che il centro è una parte mobile. Evidentemente sono cambiati i tempi. Non è stato un percorso di condivisione, fa niente. Noi da umili e liberi zappatori nella vigna del Signore saremo sempre a disposizione del presidente affinché ci comunichi cosa avranno deciso i partiti che lo affiancano. Noi non abbiamo chiesto niente anzi, abbiamo rifiutato cosa ci è stato proposto. Io e il consigliere Boitano ci riteniamo non così tanto competenti da far parte di una amministrazione tanto competente. Ma non dite che la montagna ha partorito il topolino. Credo che nulla accada per caso".

