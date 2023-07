Regione Liguria: 3 milioni di borse di studio per corsi di specializzazione post laurea

Il convegno "Formazione post-laurea di eccellenza per governare il cambiamento: prospettive e opportunità" che si è tenuto a Genova, alla presenza del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, è stata l'occasione per l'assessore regionale alla formazione Marco Scajola per annunciare le nuove borse di studio a disposizione dei giovani laureati under 35.

"Tre milioni di euro per i nostri studenti che faranno i corsi di specializzazione e che si vogliono formare e crescere - ha spiegato Scajola- . Potranno avere un aiuto economico da 3000 euro sino ad un massimo a un massimo di 6000 euro per le spese importanti che si fanno in questi casi. Vogliamo concretamente dare una mano ai nostri ragazzi che si stanno formando. È un lavoro ambizioso iniziato negli anni passati e ora abbiamo raddoppiato le cifre perché vogliamo investire di più e perché crediamo nel risultato che si potrà avere". Finanziamenti che saranno semplici da ottenere.

"Sarà un finanziamento a sportello: i ragazzi avranno direttamente questi fondi senza troppi filtri, senza troppi stop o burocrazia. Un metodo snello per dare una mano veramente a chi si impegna e chi lavora. L'unica barriera sarò quella dell'età: dovranno avere meno di 35 anni. E vorrei aggiungere che abbiamo fatto un investimento economico sicuramente importante ma nel caso ci fossero più richieste dei fondi che abbiamo stanziato siamo pronti ad integrare le cifre che verranno messe a disposizione".

L'importo massimo per ogni singola borsa di studio sarà pari a 6.000 euro per i master e 3.000 euro per chi sceglierà un corso di perfezionamento post-laurea. Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e sulla base dei soli requisiti di ammissibilità. C'è tempo fino al 30 giugno 2024 per fare domanda.