Regione, interrogazione dei capigruppo per fermare i licenziamenti alla Hi-Lex

di Redazione

Impegno comune per chiedere nel prossimo consiglio che vengono fermate le procedure annunciate. Muzio: "Garantire i posti di lavoro in un momento difficile come questo"

Una interrogazione dei capigruppo in Regione Liguria al prossimo consiglio per chiedere di fermare i licenziamenti annunciati dalla Hi-Lex a Chiavari. E' quanto emerso nel corso dell'incontro tra i consiglieri e la delegazione sindacale che gestisce le problematiche legate alla vertenza.

"Incontro confortante e propositivo", ha spiegato Marco Longinotti della Fim-Cisl Genova area metropolitana.

Nell'interrogazione verrà chiesto il congelamento dei licenziamenti per poter verificare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali anche in virtù dell'ultimo decreto in materia che istituisce un ammortizzatore aggiuntivo legato alla crisi derivante dalla guerra in Ucraina.

"Dalla riunione - spiega il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Lavoro - è emersa una linea d'azione che condivido in toto e che consiste in primis nella richiesta all'azienda di ritirare la procedura di licenziamento collettivo avviata nei confronti di 22 dipendenti e in secondo luogo di usufruire di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, anche quelli previsti dal recente decreto Ucraina. L'obiettivo è quello di garantire i posti di lavoro in questo periodo di crisi per il settore della componentistica automobilistica, in vista di un superamento dell'attuale fase congiunturale. Occorre mettere in campo tutte le iniziative possibili per la salvaguardia occupazionale dei dipendenti e, insieme ad essi, di un pezzo importante dell'economia di Chiavari e del Tigullio".