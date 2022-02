Chiavari, lavoratori di Hi-Lex in corteo. Poi l'incontro con il Comune

I lavoratori di Hi-Lex di Chiavari sono scesi oggi in piazza per protestare contro i licenziamenti. Poi nel primo pomeriggio hanno incontrato i vertici del Comune. Ad attenderli il vicesindaco F.F. Silvia Stanig, il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio e i consiglieri Giorgio Canepa e David Cesaretti, successivamente saliti in sala del consiglio insieme ad una delegazione.

“Indubbiamente si tratta di un momento difficile ed incerto per i lavoratori e le loro famiglie, a cui siamo particolarmente vicini – spiegano il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Questa mattina abbiamo ascoltato i dipendenti e le rappresentanze sindacali, impegnandoci a lavorare per individuare soluzioni che possano scongiurare gli esuberi. La scorsa settimana abbiamo incontrato i vertici di Hi-Lex chiedendo garanzie in merito alla delocalizzazione dell’azienda e alle future commesse che arriveranno nei prossimi mesi. Resteremo accanto ai lavoratori, porteremo la vicenda in consiglio comunale presentando uno specifico ordine del giorno”.