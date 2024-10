Regionali, stasera su Telenord il confronto tra i candidati alla presidenza di Regione

Questa sera alle 20.30 su Telenord andrà in onda il dibattito elettorale con protagonisti i nove candidati alla Presidenza della Regione Liguria. L'evento, organizzato dalla nostra testata, offrirà ai cittadini un'occasione per conoscere meglio le idee e le proposte di coloro che si contenderanno la guida della regione nelle elezioni del 27 e 28 ottobre 2024.

I Partecipanti - I candidati invitati a partecipare al dibattito sono: Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Maria Antonietta Cella, Davide Felice, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Morra, ex presidente della Commissione Antimafia, Andrea Orlando, ex ministro e candidato del centrosinistra, Nicola Rollando, Alessandro Rosson e Francesco Toscano. Questi candidati si confronteranno su temi di interesse generale per i liguri, come sviluppo economico, sanità, infrastrutture e turismo.

Struttura e regole del Dibattito - Il dibattito seguirà un formato rigido per garantire equità e parità di trattamento. Ogni candidato avrà un minuto per una breve presentazione personale, seguita da sette domande principali preparate dalla redazione di Telenord. Le domande copriranno una gamma di temi cruciali per il futuro della Liguria e saranno formulate in modo neutrale, senza commenti. Ogni candidato avrà 60 secondi per rispondere a ciascuna domanda, con la possibilità di richiedere 30 secondi extra per tre domande, a discrezione del candidato. Sarà inoltre concesso un minuto di replica per eventuali chiarimenti o per rispondere a critiche dirette. Oltre alle domande principali, ogni candidato avrà l'opportunità di porre una domanda diretta a uno solo degli altri candidati, scegliendo liberamente a chi rivolgersi. Il dibattito si concluderà con due minuti di appello al voto per ogni candidato, durante i quali ognuno potrà ribadire i punti chiave del proprio programma e cercare di convincere gli elettori indecisi.

Ordine degli interventi - L'ordine di intervento è stato studiato per garantire equità, evitando che lo stesso candidato risponda sempre per primo o per ultimo. L'ordine alfabetico sarà rispettato solo per la presentazione iniziale e per l'appello finale al voto, mentre le risposte alle sette domande seguiranno un sistema che assicura una distribuzione equilibrata.

Regole di Condotta - Per garantire un dibattito ordinato e rispettoso, è stato stabilito che nessun candidato potrà interrompere o sovrapporsi agli altri. In caso di interruzione, il moderatore richiamerà il candidato, sottraendo tempo dal suo intervento successivo.

Trasmissione del dibattito - La durata complessiva del dibattito sarà di circa due ore e l'evento sarà trasmesso integralmente su Telenord, con diversi passaggi programmati (il primo dei quali questa sera alle 20.30) e in streaming su Telenord.it. Inoltre, il video sarà disponibile on demand sia sul sito di Telenord che sul canale YouTube @TelenordLiguria.