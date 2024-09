Regionali, Orlando: "Il contesto criminogeno in Liguria c'era, è un dato di fatto. Privatizzazione porti, idea pericolosa"

"Io non ho dato del criminale a nessuno, ho detto che il contesto nel quale si è mosso anche Bucci è un contesto criminogeno che ha generato dei fenomeni penalmente rilevanti. E' una fotografia di quanto è avvenuto". Lo ha detto il candidato alle regionali liguri Andrea Orlando, dopo l'incontro odierno con il candidato Marco Bucci al Salone Nautico, rispondendo a una domanda su una affermazione di Bucci, che in una intervista si era lamentato di essere stato definito un criminale da Orlando.



Orlando ha toccato anche il tema del sistema portuale: "Sui porti, dopo avere letto le dichiarazioni dell'onorevole Tajani, dico che noi siamo contro la privatizzazione, perchè il paragone con il porticciolo di Rapallo non sta in piedi, a Rapallo ci sono degli yacht, dai porti liguri passano beni assolutamente necessari per le nostre imprese e le nostre famiglie. L'idea di una privatizzazione dei porti è un'idea molto pericolosa e infatti è stata seguita in pochissimi paesi".



"Il Salone è una grande eccellenza italiana, negli anni la nautica in Liguria è cresciuta. Propongo di costruire, mettendo insieme le imprese della nautica , l'università e la Regione, un grande centro internazionale per la nautica sostenibile. In alcuni settori ha ritardi nel passaggio a materiali e combustibili sostenibili e la Liguria può essere il posto in cui si fa la differenza" ha aggiunto Orlando.