Regionali, Natale (Pd) all'attacco: "Su Sanità e Pontremolese non è stato fatto nulla"

“Di Pontremolese io non parlo solo in campagna elettorale, lo faccio sempre, e sarebbe miope pensare che serva solo per il porto della Spezia”: lo ha dichiarato al Tgn Today di Telenord il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale.

La sfida - I temi della portualità spezzina sono stati oggetto di un serrato botta e risposta tra l'esponente Dem e il viceministro Edoardo Rixi: “Mi spiace che il viceministro sia caduto tanto in basso da giocare con il mio nome (in un comunicato lo aveva definito 'Babbo Natale', ndr), io ho ben presente quale sia il ruolo del porto della mia città e ne difendo le prerogative”.

Infrastrutture - Sulla Pontremolese, cioè il collegamento ferroviario tra La Spezia e Parma, attualmente in parte a binario unico, Natale è convinto che debba essere portata avanti una battaglia di interesse nazionale: “Ne beneficerebbe tutto il sistema logistico portuale italiano – dice a Telenord – non solo La Spezia ma anche i porti di Marina di Carrara e Livorno migliorerebbero la loro competitività. E persino Genova ha una parte significativa dei suoi traffici che sono diretti verso l'Emilia o il Veneto, per cui sarebbe certamente utile anche per lo scalo del capoluogo di regione avere un'ulteriore via di trasporto ferroviario”.

La sanità - Il segretario Pd punta anche il dito contro il programma di Marco Bucci in tema di sanità: “Ci sono tre paginette per quello che è il problema più grande della nostra collettività che in nove anni il centrodestra non ha saputo risolvere. Bucci dice che sistemerà le liste d'attesa ma non spiega come ci riuscirà e ricordo che l'ex presidente Toti ogni sei mesi incontrava il ministro della sanità di turno e tornava promettendo ospedali ma nel suo mandato non se ne è realizzato nemmeno uno”.

L'astensione - Sulle imminenti elezioni regionali Natale rivolge un appello agli elettori affinché non disertino le urne: “L'astensionismo è il mio incubo – conclude Natale – dobbiamo fare tutto il possibile per convincere le persone ad andare a votare, questo è comunque un tema su cui la politica tutta deve interrogarsi”.