Regionali, Bucci: "Pd dica chiaro che non vuole Gronda e Skymetro"

"Poco fa in commissione abbiamo scoperto che, oltre ai 5 Stelle che non vogliono le infrastrutture, anche il PD non le vuole. Il PD ha detto chiaro e tondo che non vuole la diga, ha detto che non vuole lo Sky metro, ha detto che non vuole i tombamenti. A me sta bene, ognuno può avere le proprie idee: ma che lo dicano chiare tondo e non vadano a dire che vogliono la Gronda, quando in realtà parla solo della A7. Oggi ho spiegato a tutti la differenza che c'è tra la A7 e la Gronda. Ma i genovesi lo sanno, i liguri lo sanno, forse sono solo i politici che non lo sanno". Così Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato per il centrodestra alla guida della Liguria a margine dell'incontro con i due allenatori di Genoa e Sampdoria a Palazzo Tursi. "Noi saremo chiarissimi, presenteremo un programma con tutte le cose da fare e le faremo e questa è la grande differenza - ha aggiunto -. I signori del 'No' mi dispiace, ma non andranno avanti così perché prima o poi si rompono e il campo largo diventerà un campo rotto".