Regionali, Bucci candidato centrodestra, D'Angelo (Pd): "Atto irrispettoso verso i genovesi"

Per il segretario genovese del Partito Democratico Simone D'Angelo la scelta del sindaco di Genova Marco Bucci di candidarsi alle regionali "di fatto chiude la consiliatura che vede Bucci sindaco per la seconda volta di questa città. Saranno mesi intensi, voteremo il 27-28 ottobre per la Regione ed è facilmente pronosticabile il fatto che successivamente voteremo per il Comune".

Per l'esponente Pd "è un atto non rispettoso verso i cittadini del Comune di Genova che cercavano risposte a problemi gravi, come la Tari più alta d'Italia, la situazione disastrosa dei servizi pubblici".

Per D'Angelo "è una scelta politica della destra che evidentemente non trovava alcun candidato disponibile a correre. Anche questo è un segnale che certifica la grande difficoltà del centrodestra a giustificare l'azione amministrativa fallimentare di questi nove anni di giunta Toti e sette anni di giunta Bucci. È un atto di chiarezza sulla schiena dei genovesi, non possiamo che prenderne atto".