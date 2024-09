Regionali, Bandecchi (Alternativa Popolare): "Saremo presenti alle elezioni in Liguria"

"Presenteremo le liste di Alternativa popolare sia in Liguria che in Umbria e in Emilia Romagna. Io candidato capolista? Sarà una valutazione politica che faremo, se servirà ci sono, ma a me non interessa entrare in consiglio regionale": a dirlo è Stefano Bandecchi. "Io continuo a fare il sindaco di Terni dove la mentalità pratica, imprenditoriale che abbiamo portato, sta cambiando la città" ha aggiunto dopo l'accordo con il centrodestra.

"Ogni giorno cambia qualcosa - ha detto Bandecchi -, il Pil è cresciuto, finalmente abbiamo flussi turistici. Le mie idee si stanno rivelando vincenti e oggi Terni è anche al centro della politica nazionale, di una nazione che va rieducata nel senso più ampio del termine. Io ho una mentalità imprenditoriale, collaborativa e fattiva. A me non si può dire che per quattro mesi una cosa deve stare ferma, me ne sbatto, con me non si tarda. Si fa, punto".