Referendum: a Genova "Le NOstre buone ragioni per il no"

Martedì 27 gennaio alle ore 15 presso il cinema Sivori di Salita Santa Caterina, a Genova, si terrà l’iniziativa dal titolo “Le NOstre buone ragioni per il NO”, organizzata da Comitato GIUSTODIRENO Liguria e Massa sui temi del referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22-23 marzo.

L’evento si svilupperà in due fasi: all’inizio, l’assemblea dell’articolazione del Comitato per Liguria e Massa, aperta a soci, simpatizzanti e alla cittadinanza, quale momento di rendiconto sulle attività promozionali svolte e sulle prossime iniziative in programma. Sarà quindi un momento di ascolto di suggerimenti, proposte, richieste della base, a cui parteciperà il dr. Federico Manotti, Presidente della sezione ligure dell’Associazione Nazionale Magistrati, per impulso della quale è nato il Comitato.

A seguire, alle ore 17,00, una tavola rotonda, pure essa aperta al pubblico, coordinata dal giornalista Marco Lignana di Repubblica, con la partecipazione di Giovanni Bachelet e Benedetta Tobagi, autorevoli esponenti del Comitato delle società civile per il No al referendum (anch’esso impegnato nella campagna referendaria); del dr. Armando Spataro, noto magistrato ora in pensione, e dell’avvocato penalista Raffaele Caruso.

Con tali partecipanti saranno messe a fuoco le ragioni del deciso NO alla riforma Nordio, che sono state esposte all’opinione pubblica in molti interventi di autorevoli professionisti, esponenti e rappresentanze della società civile, forze politiche e sindacali; introduce e conclude la tavola rotonda la dr.ssa Alessandra Galli presidente del Comitato GIUSTODIRENO – Liguria e Massa.

A cura di Alessandro Chiappori e Giada Bassani, due musicisti della Music Line di G. Martini, sono previsti alcuni stacchi musicali.

