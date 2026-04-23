Red Bull 5 Terre, boom di presenze per l’evento alle Cinque Terre

Sport e paesaggio, formula vincente per valorizzare il territorio. La Red Bull 5 Terre debutta con numeri significativi, confermandosi un format capace di coinvolgere pubblico e territori.

Evento – Il 21 e 22 aprile le Cinque Terre hanno ospitato una competizione che ha unito allenamento funzionale, intrattenimento e storytelling digitale. Cinque team si sono sfidati lungo un percorso tra mare e sentieri, valorizzando uno dei luoghi più iconici della regione.

Commento – “Red Bull 5 Terre è stata un’iniziativa di grande successo – ha dichiarato il presidente Marco Bucci – capace di coniugare in modo innovativo sport e promozione del territorio”. E ha aggiunto: “Un modello vincente di promozione integrata tra sport, turismo e comunicazione digitale, con ricadute positive per tutto il territorio”.

Risultati – Il primo posto è andato a Francesca Biella e Filippo Tenca. Seconda posizione per Marta Giunti e Luca Vezil, unico ligure in gara, mentre il terzo posto è stato conquistato da Vicky Benedetti e Gio Maione.

Promozione – La collaborazione tra Red Bull Italia e Regione Liguria ha puntato su un linguaggio contemporaneo, capace di intercettare soprattutto le nuove generazioni. Un modello che unisce sport e marketing territoriale, ampliando la visibilità internazionale delle Cinque Terre.

Commento – “Red Bull 5 Terre è stata un’iniziativa di grande successo – ha dichiarato il presidente Marco Bucci – capace di coniugare in modo innovativo sport e promozione del territorio”. E ha aggiunto: “Un modello vincente di promozione integrata tra sport, turismo e comunicazione digitale, con ricadute positive per tutto il territorio”.

Prospettive – L’obiettivo ora è consolidare la collaborazione e replicare l’esperienza. L’evento ha dimostrato il potenziale del territorio ligure come palcoscenico di iniziative innovative e ad alto impatto mediatico.

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