Liguria e Piemonte rafforzano l’asse europeo: incontro del presidente Bucci a Bruxelles con 200 stakeholder

Liguria e Piemonte stringono ulteriormente i rapporti in Europa: a Bruxelles i governatori Marco Bucci e Alberto Cirio hanno incontrato circa 200 stakeholder per rafforzare sinergie istituzionali e produttive, al termine di una giornata di confronti ai vertici delle istituzioni europee.

Incontro – L’evento serale, ospitato negli uffici del Piemonte a Bruxelles, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra rappresentanti istituzionali, imprese e territori. “È stato un momento fondamentale di ascolto e confronto”, ha dichiarato Bucci, sottolineando il valore di “fare sistema” per affrontare le sfide europee.

Alleanza – Al centro del dialogo, il rafforzamento dell’asse tra le due regioni. Secondo Bucci si tratta di “un’alleanza concreta tra territori complementari”, capace di incidere maggiormente sulle politiche europee e attrarre risorse e opportunità.

Innovazione – Ampio spazio è stato dedicato alla ricerca e allo sviluppo. Con la commissaria Ekaterina Zaharieva si è discusso di ecosistemi innovativi, con l’obiettivo di creare occupazione e attrarre giovani talenti. Tra i progetti citati, anche le collaborazioni tra centri di ricerca e iniziative legate all’intelligenza artificiale.

Sanità – Nel confronto con il commissario Olivér Várhelyi, l’attenzione si è concentrata sulle politiche sanitarie e sulla prevenzione. Bucci ha evidenziato la specificità ligure, tra le regioni più anziane d’Europa, chiedendo maggiore coinvolgimento delle realtà regionali nelle strategie europee.

Digitale – Con il direttore Roberto Viola, il focus si è spostato su digitalizzazione ed economia del mare, con progetti che spaziano dalle tecnologie subacquee all’intelligenza artificiale applicata.

Visione – Anche Cirio ha ribadito il valore strategico della collaborazione: “Il Nord Ovest è uno dei motori più dinamici d’Europa”. Tra le priorità, transizione energetica, competitività e innovazione, con particolare attenzione a telemedicina e guida autonoma.

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