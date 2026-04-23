Addio a Franco Pronzato, figura di spicco nel mondo dei trasporti e delle infrastrutture

E' scomparso Franco Pronzato, genovese, figura molto conosciuta anche in ambito nazionale, nel mondo dei trasporti e delle infrastrutture. Ex componente del consiglio di amministrazione di ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, era stato anche responsabile per il trasporto aereo del Partito Democratico e consulente di tre diversi Ministri (Burlando, Treu e Bersani).

Nel 2011 era stato indagato dalla Procura di Roma riguardo presunte irregolarità legate all’assegnazione di un appalto da un milione di euro per i voli di collegamento tra Roma e l’Isola d’Elba. La vicenda, per la quale Pronzato si era subito dimesso dagli incarichi che ricopriva, si era conclusa con la prescrizione.

Franco Pronzato era una grande tifoso della Sampdoria e sino all'ultimo aveva seguito la squadra allo stadio.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Telenord.

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