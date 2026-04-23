Genova, due nuove mappe dedicate ad alberature e aree giochi

Nella città più anziana d’Italia, due dimensioni urbane spesso trascurate stanno finalmente acquisendo visibilità e importanza: quella degli alberi e quella degli spazi per bambini. Elementi come le aree gioco per i più piccoli o la presenza di zone ombreggiate dove trovare sollievo nelle giornate estive rappresentano infatti indicatori fondamentali della qualità della vita urbana.

In occasione della Giornata mondiale della Terra, il Comune ha reso disponibili online due nuove mappe georeferenziate: una dedicata alle alberature cittadine e l’altra alle aree ludiche distribuite sul territorio. Come spiegato dall’assessora al Verde, Urbanistica e Città dei 15 minuti, Francesca Coppola, questo progetto nasce con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e di rispettare un preciso obbligo normativo introdotto in Italia nel 2013, finora non pienamente applicato a livello locale.

Le mappe offrono una panoramica aggiornata delle aree verdi accessibili, con l’impegno di integrare progressivamente nuovi spazi di recente realizzazione o acquisizione. Per quanto riguarda il patrimonio arboreo, sono attualmente censiti gli alberi presenti nelle aree verdi pubbliche, mentre sono in corso aggiornamenti relativi a nuove piantumazioni, abbattimenti dovuti a problemi fitosanitari o danni causati da eventi climatici.

L’iniziativa ha una duplice finalità: da un lato fornire una fotografia dettagliata e aggiornata della situazione esistente, dall’altro supportare le decisioni in ambito urbanistico, individuando le zone che necessitano maggiormente di interventi di rinverdimento urbano e di azioni per contrastare il fenomeno delle isole di calore.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra l’Ufficio Verde, i Sistemi Informativi e la società comunale Aster, che ha svolto un lavoro approfondito di rilevazione e catalogazione del patrimonio arboreo. Si tratta di un’attività complessa, portata avanti nel tempo con competenze specialistiche, sopralluoghi sul campo e gestione accurata dei dati, oggi fondamentale per la pianificazione del verde pubblico.

Per quanto riguarda le aree gioco, ogni punto della mappa rappresenta uno spazio attrezzato con diverse strutture, come altalene, scivoli e giochi a molla, offrendo un servizio essenziale per il tempo libero delle famiglie. Tuttavia, alcune aree situate in spazi in concessione, come il Porto Antico o i giardini Luzzati, non sono incluse nella mappa, nonostante siano tra le più frequentate, soprattutto nel centro storico, che emerge come una delle zone con minore disponibilità di spazi dedicati ai bambini.

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