Recco, quasi completati i lavori per proteggere via Corticella da frane o smottamenti

Si stanno completando i lavori per costruire un muro di contenimento che salvaguardi via Corticella, al tempo stesso la strada che collega il comune di Avegno con le zone limitrofe sarà ampliata. "L’intervento si era reso necessario in quanto, in corrispondenza del civico 4, la strada mostrava evidenti segni di instabilità, a causa dell’erosione della parete sottostante - chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo - per questo motivo realizzando una parte di muro che sorregge quel tratto di strada abbiamo scongiurato i pericoli di crollo, garantendo la sicurezza pubblica. Allargando inoltre la carreggiata testimoniamo il nostro impegno per rendere più fluida la viabilità". In particolare è stato realizzato un muro in calcestruzzo armato, coperto in pietra, alto circa 80 cm, indispensabile per salvaguardare la strada soprastante a rischio frana in quanto, nel tratto specifico, è sostenuta da una semplice scarpata di terra. La Giunta Gandolfo ha investito per l’opera 17.500 euro.