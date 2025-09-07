Recco pronta a brillare con la Sagra del Fuoco

La città di Recco si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la Sagra del Fuoco 2025, celebrazione in onore di Nostra Signora del Suffragio, Patrona della città. La festa inizia domenica 7 settembre e proseguirà fino a lunedì 8 settembre, tra riti religiosi, competizioni tra Quartieri e spettacolari fuochi d’artificio che illumineranno il cielo notturno.

I 7 Quartieri di Recco lavorano con dedizione tutto l’anno per prepararsi a queste giornate, che uniscono la devozione religiosa alla tradizione gastronomica e alla spettacolare competizione pirotecnica.

Il programma: tra riti, cucina e celebrazione - Le celebrazioni prenderanno il via domenica 7 settembre alle 9:45 con il tradizionale alzabandiera del Comitato e dei Quartieri, seguito dalla benedizione dei bambini e dall’omaggio floreale alla Madonna sul sagrato del Santuario.

Per chi vorrà godere anche della tradizione culinaria recchese, gli stand gastronomici aperti dalle 12:00 e poi nuovamente alle 19:30, offrendo menù a tema preparati da ogni Quartiere.

Il cuore religioso: vespri e benedizione - Il momento più solenne si svolgerà in serata, alle 21:00, nel Santuario della Suffragina, con il canto dei primi Vespri della Solennità, presieduto da don Pasquale Revello, parroco di Polanesi. A seguire, la benedizione eucaristica, momento di raccoglimento spirituale per tutta la comunità.

La sfida dei Quartieri: fuochi e maestri pirotecnici - L’evento più atteso, come da tradizione, è la Sagra del Fuoco, che avrà inizio alle 23:00. Tre Quartieri saranno protagonisti nella prima serata di spettacoli pirotecnici:

Quartiere Bastia: si affida a Piromagia di Gaetano Russo, da Pannarano (BN)

Quartiere Ponte: in gara con Carmine Lieto, maestro da Visciano (NA)

Quartiere Collodari: chiude la serata con la ditta Boccia & Nappi, da Palma Campania (NA)

Si tratta di veri maestri dell’arte pirotecnica campana, capaci di regalare emozioni uniche attraverso spettacoli di luce, colore e suono.

Mobilità e sicurezza: treni e bus straordinari - Per garantire l’accesso in sicurezza alla città, il sindaco Carlo Gandolfo invita a preferire i mezzi pubblici. “È consigliato servirsi del treno e dell’autobus per raggiungere Recco, cercando di evitare l’auto”, ha dichiarato.

Trenitalia ha predisposto treni speciali nelle notti tra il 7 e l’8 e tra l’8 e il 9 settembre, sia da Genova che dalle riviere.

Anche AMT ha organizzato corse straordinarie serali, con partenze da Recco mezz’ora dopo la fine degli spettacoli pirotecnici.

