Recco, Notte in Blu, una serata di sensibilizzazione per l'autismo: piazza gremita, musica e balli per solidarietà

Si è tenuta a Recco, in piazza Nicoloso una serata dedicata alla sensibilizzazione per conoscere l'autismo. Una condizione di cui si parla poco ma che affligge molti. Tra esibizioni di ballo portate a termine da ragazzi e ragazze e l'esibizione scoppiettante dei Buio Pesto, la piazza si è riempita per una serata all'insegna del divertimento ma anche della solidarietà.

L'organizzatrice dell'evento: "L'autismo non è una malattia ma un modo di essere, Una sindrome per cui non c'è cura. Ci sono modi per integrare il bambino ma è faticoso per i genitori e le famiglie non vengono aiutate. Le fondazioni di genitori sono le uniche che danno una mano organizzando attività per creare una vita ai ragazzi. Questa serata è divertente ma serve anche a riflettere".