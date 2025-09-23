Recco, differenziata: raccolta RAEE rinviata a lunedì 29 settembre per allerta meteo

A causa dell’allerta meteo che ha colpito la zona lunedì 22 settembre, l’evento di raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) previsto al mercato settimanale di Recco è stato rinviato a lunedì 29 settembre. L’iniziativa, organizzata da AMIU Genova, sarà nuovamente promossa con la presenza del personale AMIU e dell’Ecovan, veicolo attrezzato per la raccolta itinerante dei RAEE.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti elettronici e sul valore ambientale dei piccoli gesti quotidiani. Grazie alla raccolta differenziata dei RAEE è possibile evitare l’inquinamento da sostanze pericolose contenute in questi apparecchi e, allo stesso tempo, recuperare materiali preziosi come metalli e componenti riutilizzabili.

In concomitanza con l’evento, AMIU ha lanciato la campagna di comunicazione “Rifiuti? Noi vediamo altro”, un messaggio semplice ma intenso, che invita a guardare oltre il concetto di rifiuto, riconoscendo nei RAEE una risorsa preziosa per l’ambiente e l’economia circolare.

Durante la giornata di raccolta, i cittadini che consegneranno almeno tre piccoli RAEE presso l’Ecovan riceveranno un omaggio utile, un piccolo ringraziamento per aver contribuito a tutelare l’ambiente e a promuovere un futuro più sostenibile.

