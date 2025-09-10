Rapallo, via al maxi restyling della funivia di Montallegro: investimento da 5 milioni
di Carlotta Nicoletti
La funivia di Montallegro guarda al futuro: la giunta di Rapallo ha scelto un progetto da oltre 5 milioni di euro che consentirà di evitare la chiusura dell’impianto e di prolungarne la vita operativa di altri cinquant’anni.
Progetto – L’intervento prevede un quinquennio di lavori, con una spesa complessiva di circa 5,6 milioni. Secondo i tecnici, le sole manutenzioni ordinarie avrebbero richiesto 2,1 milioni entro il 2026, con rischio di fermo impianto. La nuova soluzione, invece, spalma i costi su più anni e consente di procedere con proroghe fino al 2029.
Lavori – Tra le operazioni previste: revisione e smontaggio degli impianti delle stazioni, sostituzione delle funi, adeguamento dei motori, ripristino delle parti in cemento armato, barriere di sicurezza per i viaggiatori, oltre al taglio della vegetazione che ostacola i percorsi. Non esclusa la sostituzione delle cabine e l’ammodernamento delle strutture.
