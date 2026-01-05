Rapallo: riapre l’Auditorium delle Clarisse, 38 eventi tra musica e prosa

La riapertura di un teatro storico è sempre un segnale positivo per la vita culturale di una città. A Rapallo torna protagonista l’Auditorium delle Clarisse, affascinante spazio scenico dal passato prestigioso, che va ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della riviera di Levante, già valorizzata dal Teatro Sociale di Camogli. L’obiettivo è chiaro: non concorrenza, ma complementarità tra le due realtà.

In questa prospettiva, il Comune di Rapallo ha affidato la gestione dell’Auditorium delle Clarisse per il primo semestre del 2026 a Giuseppe Acquaviva, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Sociale. Questa mattina Acquaviva ha presentato il cartellone inaugurale alla presenza della sindaca Elisabetta Ricci, del deputato Roberto Bagnasco e di alcuni assessori comunali.

La prima stagione prevede 38 appuntamenti tra musica e prosa. L’inaugurazione è in programma per giovedì 15 gennaio alle ore 21 con il Janoska Ensemble, formazione familiare di Bratislava nota per le sue improvvisazioni, che proporrà un programma dedicato alle grandi “B” della musica: Bach, Beethoven e Brahms.

Il teatro viene concepito non solo come luogo di accoglienza, ma anche come spazio creativo. In quest’ottica si inserisce lo spettacolo di prosa del 1° febbraio, “Tu, Dio”, con Davide Livermore, tratto da Le Confessioni di Sant’Agostino nell’adattamento di Margherita Rubino. Tra gli altri protagonisti della stagione di prosa figurano Enzo Paci (12 febbraio), Paolo Rossi (28 febbraio), Gioele Dix (27 marzo), Lella Costa (23 aprile), Elisabetta Pozzi (9 maggio) e Giulia Musso (22 maggio).

Sul versante musicale, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice sarà presente con tre concerti, in programma il 29 gennaio, il 26 febbraio e il 30 aprile. Spazio anche alla musica classica con artisti come la violoncellista e pianista Miriam Prandi (25 gennaio) e il pianista Andrea Bacchetti. Torna inoltre la formula dei “Concerti aperitivo”, già sperimentata con successo al Sociale: protagonista il duo formato da Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello, affiancati da diverse formazioni cameristiche.

Non mancheranno incursioni nel jazz, con la presenza di Dado Moroni, e omaggi ai grandi nomi della musica leggera italiana, da Mina a Pino Daniele fino a Fabrizio De André. Una stagione ricca e articolata che segna, per l’Auditorium delle Clarisse, una ripartenza all’insegna della qualità e della continuità culturale.

