Rapallo, elezioni, Elisabetta Ricci candidata sindaco, Toti e Rixi: "Ottima proposta"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il viceministro delle Infrastrutture e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi scendono in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Rapallo della consigliera comunale uscente di Noi Moderati Elisabetta Ricci, che ha anticipato i partiti della coalizione di centrodestra annunciandola in una conferenza stampa con la lista 'Noi per Ricci'.

"Il centrodestra non si divide a Rapallo, - replica Toti a Genova a margine della 'CLIA Cruise Week' dopo un confronto con Rixi - la candidatura di una donna che fa parte della maggioranza politica che ha governato Rapallo fino a oggi è un'ottima candidatura, a cui guardiamo tutti con grande simpatia, ovviamente non può essere una candidatura ad excludendum, dev'essere una candidatura ad includendum, del mondo civico che ritiene di rappresentare insieme ai partiti che hanno governato la Regione, Rapallo e la maggior parte del nostro territorio d'amore e d'accordo, per governare Rapallo altri cinque anni, questa dev'essere la formula e verso questo dobbiamo andare. Il sindaco uscente Carlo Bagnasco e Roberto Bagnasco credo siano i primi a volerlo, Forza Italia è rappresentata in Liguria dalla loro famiglia, sto dicendo che ovviamente dobbiamo metterci tutti insieme".

"Credo sia un ottimo candidato, - interviene Rixi - tra l'altro un candidato il cui nome è stato fatto due mesi fa proprio da Forza Italia, credo che sia il momento di chiudere la querelle su Rapallo con un candidato forte e condiviso. è chiaro che come forze politiche del centrodestra vogliamo appoggiare un candidato con la possibilità di esprimere i simboli delle nostre forze politiche, quindi stiamo attendendo un appello del candidato per poterlo appoggiare in maniera determinata come forze politiche, è evidente che la Lega non rinuncia al suo simbolo, così come Fratelli d'Italia e Forza Italia credo, però oggi credo che sia il candidato migliore a rappresentare la coalizione di centrodestra a Rapallo".