Rapallo, 700 kg di rifiuti rimossi dal mare in un mese: "Tutela dell’ambiente e sicurezza priorità assolute"
di R.C.
222 chilogrammi di rifiuti solidi urbani, tra cui bottiglie, sacchetti, plastica monouso e imballaggi, e 478 chilogrammi di legname alla deriva
Oltre sette quintali di rifiuti recuperati in un mese di operazioni nei mari di Rapallo: è il bilancio della campagna estiva di pulizia e monitoraggio promossa dal Comune tra luglio e agosto 2025. L'intervento ha riguardato il tratto di costa compreso tra Punta Pagana e il confine con Zoagli, oltre all’area interna del porto cittadino.
Il servizio, affidato a una ditta specializzata e svolto per 30 giorni operativi (150 ore totali), ha portato alla raccolta di 222 chilogrammi di rifiuti solidi urbani – tra cui bottiglie, sacchetti, plastica monouso e imballaggi – e 478 chilogrammi di legname alla deriva, spesso di grandi dimensioni e pericoloso per la navigazione.
L’imbarcazione impiegata è stata dotata di nuove attrezzature per garantire un intervento ancora più efficace: tra queste, panne assorbenti contro l’inquinamento, una telecamera a infrarossi per il monitoraggio notturno e una motopompa antincendio, utile anche in ambito di protezione civile.
Oltre alla rimozione dei rifiuti, l'equipaggio ha svolto anche attività di sensibilizzazione ambientale, rivolgendosi in particolare ai diportisti per promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti e fornendo assistenza in caso di difficoltà in mare.
“La salvaguardia del mare e la sicurezza della navigazione sono due priorità per Rapallo – ha dichiarato il consigliere comunale con delega al Demanio, Gerolamo Giudice –. I numeri parlano chiaro: questo servizio è fondamentale per contrastare l’inquinamento e garantire acque più sicure per tutti”.
