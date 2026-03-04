Rap4Rights: il laboratorio musicale si trasforma in podcast

Il rap è un linguaggio che ha sempre esercitato un grande richiamo sul panorama urbano giovanile: germogliato in una New York degli anni '70 si è poi diffuso in tutto il resto del mondo. Nasce come la lingua degli emarginati, di coloro che non riescono a farsi ascoltare e, perciò, si reinventano.

A Liguria Live analizziamo, insieme a Pippo Costella (Direttore di Defense for Children International Italia) e Anis Tesh Hafaied (Art Director di Genova Hip Hop Festival), come questa tendenza agisca sul panorama ligure. Rap4Rights, la nuova evoluzione del già noto progetto RapLab, approda sulla piattaforma di Spotify come spazio aperto, dedicato all'espressione dei giovanissimi, in cui ragazzi di ogni età possono raccontare le loro esperienze attraverso il mondo della musica di strada.

La cultura hip hop dà voce, per sua natura, a chi voce non ne ha: erano gli afroamericani, nel Bronx, ormai anni fa' e sono i ragazzi, oggi, nella contemporaneità di tutti i giorni. Spesso privati della loro dignità di liberi pensatori, i giovani di oggi faticano a trovare un collettivo che li supporti, li ascolti e li sostenga; solo il rap si fa strumento, in questi contesti, di libera espressione e condivisione.

A Genova, il progetto RapLab accoglie barre di ogni provenienza da ormai tre anni. Ogni martedì sera, in Piazza Don Gallo, il laboratorio apre le sue porte ad una mandria di giovanissimi pronti a scaldare l'atmosfera a ritmo di rime e rivalsa. Il progetto si propone come occasione educativa, ma diventa al contempo palcoscenico da cui spiccare il volo. I pezzi vengono condivisi e rielaborati assieme, scambio e confronto sono ingredienti fondamentali del laboratorio, che assume il ruolo di vero e proprio "calderone creativo".

Rap4Rights è il podcast che, attraverso le voci dei ragazzi, racconta l'esperienza dell' hip hop, di come la musica abbia il potere di trasformare e modellare la realtà. Attraverso 5 brevi episodi riperocorriamo l'impatto della parola libera sulla formazione delle giovani menti, osservando come l'impegno civile si trasformi in arte e come l'identità necessiti di espressione per poter sbocciare.

Ecco l'intervento integrale a Liguria Live.

