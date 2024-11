Ragazzo morto in canoa in Svizzera, il suo gruppo torrentistico apre raccolta fondi per la sicurezza

Una raccolta fondi per aumentare la sicurezza in montagna ma non solo. Ha sconvolto il mondo del canyoning genovese la tragica scomparsa di Giacomo Boero, istruttore di torrentismo a Genova morto in Svizzera la scorsa settimana per una tragica fatalità LEGGI QUI

In ricordo di Giacomo, il Gruppo Torrentistico Genovese Goa del Cai, di cui il ragazzo faceva parte, ha deciso di aprire una raccolta fondi per chi pratica sport del genere: i proventi andranno al soccorso alpino e speleologico della Liguria.

La Nota:

Giacomo Boero è morto per una tragica fatalità mentre faceva quello che gli piaceva e che lo faceva stare bene: il torrentismo. La sia scomparsa a soli 28 anni ha lasciato senza parole tutti: chi lo conosceva per la bella persona che era e chi lo ha conosciuto per via della disgrazia che se lo è portato via.

Ma la fine di una giovane vita si sposa ora con un obiettivo per il futuro: una raccolta fondi per la sicurezza di chi come Giacomo ha la passione del torrentismo.

Si tratta di una raccolta fondi a cui ha pensato il Gruppo Torrentistico Genovese GOA Canyoning di cui Boero faceva parte e i cui proventi andranno al Soccorso alpino e speleologico Liguria.

«Per ricordare Giacomo abbiamo pensato di applicare il detto "Non fiori ma opere di bene" e quindi devolveremo come primo gesto della raccolta fondi 200 euro del tesoretto GOA al Soccorso alpino Liguria – spiegano -. A questi 200 euro aggiungeremo le offerte private libere che ognuno vorrà destinare».

Il Soccorso alpino si occupa dei soccorsi a persone e anche animali in zone impervie, ma anche in forra cioè lungo i corsi d’acqua dove si pratica il torrentismo.

Alla fine della raccolta fondi sarà proprio questo ente ad individuare il materiale più adatto da acquistare.

Giacomo Boero, residente a Quarto Alta a Genova, era proprio un istruttore di torrentismo della sezione Ligure del Cai ed è morto mentre stava effettuando la discesa del Segnes, un'impegnativa forra nel cantone elvetico dei Grigioni.

Per contribuire alla raccolta si può inviare un bonifico sul conto del GOA intestato

CAI Ligure Genova

IBAN - IT63V0326801400052858480766