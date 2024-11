Attacchi hacker, il phishing è il più utilizzato: ecco come si difende il Comune di Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Difendersi da attacchi informatici da parte di malintenzionati digitali diventa sempre più difficile, ecco perché il Comune di Genova si cautela in anticipo da possibili intrusioni da parte di hacker verso i propri enti.

Grazie all'azienda di prevenzione del rischio Hermes Bay, questa mattina è andata in scena una simulazione di attacco hacker ai sistemi di quattro diversi enti comunali, in modo da mostrare in anticipo ai dipendenti come prevenire problemi e come comportarsi in caso di inganni subìti.





"Gli attacchi hacker spesso derivano da comportamenti errati da parte dell'utente, che possono anche essere dipendenti. Il caso più frequente è quello del phishing, ovvero quando si tenta di accedere a dati personali facendo compiere all'utente una certa azione - spiega il direttore dell'area Technology del comune di Genova Livio Giberti - come aprire una mail o un link fingendosi qualcun altro. In questo modo si da accesso a un software malevolo che si insinua nella rete dell'ente"





La simulazione di oggi non è pero' l'unico esempio di prevenzione: "Nel Comune vengono fatti alcuni corsi di formazione per il personale, basati su una simulazione a sorpresa utilizzando proprio il phishing: a certi dipendenti scelti a caso vengono mandate fasulle mail di phishing per verificare quale sia il comportamento di chi le riceve. Se l'utente ' ci casca', viene indirizzato al corso di formazione"





Capitolo intelligenza artificiale - "Oggi con l'intelligenza artificiale gli attacchi informatici possono essere più pericolosi perchè le false credenziali sembrano più veritiere. E' anche vero pero' che possiamo usare l'intelligenza artificiale per proteggerci"