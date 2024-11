Sciopero nazionale dei trasporti in Liguria, disagi per 24 ore senza fasce di garanzia

Giornata difficile per chi deve muoversi con i mezzi pubblici oggi in Liguria: il settore in Liguria, come nel resto d'Italia, è in sciopero per 24 ore. Le principali sigle sindacali, tra cui FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL Autoferro, hanno indetto la protesta per richiedere il rinnovo del contratto nazionale, con impatti su tutta la rete dei trasporti regionali e limitazioni anche nelle tradizionali fasce di garanzia.

Genova – Nel capoluogo ligure, AMT ha annunciato che il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intero turno, senza garantire i consueti servizi nelle fasce protette, in deroga alle regole dell’accordo nazionale del 2018. In ambito urbano, saranno effettuati circa il 30% dei collegamenti solo nelle fasce dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30, limitatamente alle linee essenziali che servono ospedali e stazioni ferroviarie (tra cui le linee 1, 7, 13 e altre). Per il servizio extraurbano, le fasce garantite restano le stesse, ma si prevede la copertura solo per alcune linee fondamentali (708, 715, 725 e 798). Inoltre, per ragioni di sicurezza, il servizio metropolitana e impianti verticali potrebbe rimanere sospeso per l’intera giornata. Anche il personale delle biglietterie urbane sarà in sciopero tutto il giorno, mentre quello delle biglietterie extraurbane si asterrà dal lavoro dalle 9.00 alle 16.30. AMT sottolinea la mancanza di precedenti scioperi con queste modalità negli ultimi cinque anni e prevede un impatto significativo sul servizio.

La Spezia – ATC La Spezia conferma che i disservizi interesseranno tutto il territorio provinciale, con servizi garantiti solo nelle fasce dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00 per alcuni collegamenti e servizi scolastici di base. Saranno garantiti i trasporti scolastici per le scuole materne e elementari, il servizio casalavoro e alcune linee urbane (tra cui le linee 1, 3, 5 e altre), ma con una riduzione delle corse. Il servizio trasporto disabili sarà garantito per l’intera giornata, mentre il restante personale di ATC potrebbe astenersi dal lavoro per tutto il turno. In precedenti scioperi nazionali, l’adesione ha raggiunto il 58,46%.

Savona – Anche il personale di TPL Linea nella provincia di Savona ha aderito allo sciopero, con interruzioni dei servizi in tutte le linee, ad eccezione delle fasce garantite dalle 5.00 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.00, durante le quali saranno operative solo alcune linee essenziali, come la 5, la 30 e la 40. In caso di prolungata astensione dal lavoro, TPL prevede possibili disagi anche prima e dopo la giornata di sciopero, con interruzioni di alcune corse. Tuttavia, i trasporti scolastici relativi alle scuole medie non saranno assicurati.

Imperia – La Riviera Trasporti di Imperia specifica che, durante le fasce di garanzia (fino alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.30), saranno effettuate solo le corse ritenute “indispensabili” (info sul sito www.rivieratrasporti.it). Per l’intero turno, i presidi fissi saranno garantiti, ma la maggior parte dei collegamenti non sarà disponibile fuori dalle fasce garantite. La società segnala un’alta adesione nelle precedenti proteste: circa il 78,63% tra il personale viaggiante.

Motivazioni – Lo sciopero nazionale è stato indetto a supporto della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli autoferrotranvieri, con richieste legate al miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali. La manifestazione, organizzata in concomitanza a Roma, vede la partecipazione di tutte le sigle sindacali principali del settore, impegnate da mesi nel cercare un accordo che garantisca un miglioramento degli stipendi e delle condizioni lavorative per i lavoratori del trasporto pubblico.

Impatto – L’adesione elevata prevista per questa protesta potrebbe generare forti disagi alla clientela, soprattutto in Liguria, dove le aziende di trasporto pubblico si stanno preparando per limitare il più possibile l’impatto sui servizi essenziali. Tuttavia, senza fasce di garanzia e con la previsione di limitare le corse anche durante gli orari protetti, il servizio risulterà fortemente compromesso per tutto il giorno.