Quadruplicamento ferroviario a Genova, Assoutenti: “Serve un’alleanza tra ferro e gomma per migliorare i servizi”

Con il quadruplicamento del nodo ferroviario di Genova si apre una nuova fase per la mobilità cittadina e regionale. Secondo Assoutenti Liguria, il potenziamento della rete ferroviaria rappresenta un’opportunità concreta per rendere più efficienti gli spostamenti urbani dei genovesi e quelli dei pendolari liguri.

“Il nuovo assetto ferroviario consentirà finalmente viaggi più rapidi, riducendo le fermate intermedie e permettendo a chi proviene da ponente, una volta superata Genova Voltri, di raggiungere direttamente le stazioni di Principe o Brignole”, spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria.

Ma perché la svolta sia davvero efficace, secondo l’associazione è fondamentale un coordinamento più stretto tra Trenitalia e AMT. “È ora di superare autoreferenzialità e sovrapposizioni inutili – prosegue Truzzi –. Serve un dialogo operativo per offrire ai cittadini un sistema di trasporto integrato ed efficiente”.

Assoutenti chiede quindi l’apertura di un tavolo tecnico congiunto tra le due aziende di trasporto, da cui possano emergere proposte condivise da presentare a Regione Liguria e Comune di Genova.

“La mobilità sta cambiando – conclude Truzzi – e questa trasformazione va affrontata con spirito di collaborazione, non di competizione, mettendo al centro l’interesse degli utenti”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.