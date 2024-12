Quadrante Europa di Verona: al via i lavori per la quarta gru e nuovi binari

L’Interporto Quadrante Europa di Verona accelera il potenziamento delle sue infrastrutture. Con l’installazione di una quarta gru e due nuovi binari, il terminal punta a rafforzare il suo ruolo di hub strategico per il traffico merci europeo, in vista della crescita attesa con l’apertura della Galleria di Base del Brennero, come riporta Ferpress.

Nuova gru – I lavori in corso prevedono l’installazione di una quarta gru all’interno del terzo modulo del terminal, una misura necessaria per migliorare le operazioni di carico e scarico e rispondere alla domanda di un mercato in crescita.

Espansione dei binari – In una fase successiva, saranno realizzati due binari aggiuntivi nella zona di stoccaggio. Questi interventi aumenteranno la capacità operativa, garantendo una gestione più efficiente del traffico merci su ferrovia.

Dati in crescita – I risultati parlano chiaro: da gennaio a ottobre 2024, il traffico merci ha registrato un incremento del 3,81% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 31 anni, il terminal ha raddoppiato i treni movimentati, raggiungendo una media annuale di 15.000 convogli.

Obiettivi futuri – Il potenziamento si inserisce in un piano più ampio che guarda al quarto modulo, dotato di binari a standard europeo di 750 metri. Queste infrastrutture saranno fondamentali per gestire i volumi attesi con l’attivazione del Tunnel del Brennero, stimati in almeno 150 treni merci al giorno entro il 2032.

Sostenibilità – Matteo Gasparato, presidente del Consorzio ZAI, ha dichiarato: “Grazie all’intermodalità, nel 2024 sono state evitate 506.446 tonnellate di CO2. Il Quadrante Europa è la transizione ecologica per eccellenza.”

Collaborazione strategica – Christian Colaneri, AD di QETG, sottolinea: “Il potenziamento del terzo modulo è parte integrante dello sviluppo dell’asse del Brennero e delle infrastrutture necessarie a soddisfare la crescente domanda di trasporto ferroviario.”