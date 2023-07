Pullman bruciato in A12, accertamenti sui mezzi "gemelli"

La procura di Genova farà analisi e prove sui modelli gemelli del bus andato a fuoco otto giorni fa dentro la galleria Monte Giugo, in A12, tra Recco e Nervi. Gli investigatori, che in un primo momento aveva sequestrato la galleria, una volta accertato che non c'erano stati danni strutturali hanno dissequestrato il tunnel permettendo i lavori di ripristino in tempi celeri e ieri alle 6 la galleria è stata riaperta cn alcune ore di anticipo rispett a quanto previsto.

In procura però vogliono capire perché il pullman turistico, immatricolato nel 2019 e rimasto fermo per il Covid, sia andato a fuoco. dopo una revisione recente. Il mezzo è andato completamente distrutto e per questo gli approfondimenti dovranno essere fatti su altri bus uguali, dello stesso anno e nelle stesse condizioni. Gli accertamenti serviranno anche a capire se vi siano difetti di progettazione o fabbricazione. Il pullman è della Man, azienda tedesca del gruppo Volkswagen.

Quel pomeriggio il mezzo, con a bordo circa 50 turisti, stava rientrando dalle Cinque Terre. A un certo punto ha iniziato a fare fumo. L'autista ha fermato il mezzo e ha aiutato tutti i passeggeri ad abbandonare il bus. L'uomo è rimasto intossicato in modo grave ed è rimasto ricoverato all'ospedale San Martino per alcuni giorni. Il pubblico ministero Giovanni Arena e l'aggiunto Francesco Pinto hanno aperto un fascicolo per lesioni e incendio colposo a carico di ignoti.