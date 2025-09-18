“Puliamo il Mondo 2025”: in Liguria volontari e studenti uniti per l’ambiente

Torna anche nel 2025 Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, giunta alla sua 33ª edizione. Dal 19 al 21 settembre, migliaia di cittadini, studenti, associazioni e amministrazioni comunali si attiveranno in tutta Italia – e anche in Liguria – per ripulire strade, spiagge, parchi e argini di fiumi dai rifiuti abbandonati, dando vita a un grande gesto collettivo di responsabilità ambientale e cittadinanza attiva.

Sotto il motto “Chi lo ama, lo protegge”, l’edizione 2025 punta a ribadire quanto la cura dell’ambiente sia un dovere condiviso. “Ogni anno migliaia di volontari scendono in campo – ricorda Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria – ma il nostro lavoro non si esaurisce in tre giornate. Educare alla gestione dei rifiuti e all’economia circolare è un impegno costante, che trasforma ogni gesto quotidiano in un messaggio di civiltà”.

Nel 2025, l’indagine Park Litter ha registrato numeri preoccupanti. Sono stati 24.260 i rifiuti raccolti e catalogati in 49 parchi urbani di 20 città italiane. La densità è significativa: quattro oggetti abbandonati ogni metro quadrato. I mozziconi di sigaretta rappresentano la quota maggiore con oltre 10.000 pezzi raccolti, pari a 161 ogni 100 metri quadrati. La plastica resta il materiale più diffuso, con il 64,3% del totale, spesso legata a prodotti monouso.

A Genova l’appuntamento principale è previsto per sabato 20 settembre. Alle ore 10 è in programma la pulizia della spiaggia di Priaruggia, a Genova Quarto, realizzata in collaborazione con CISV e Legambiente Canoa Verde e con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio IX Levante. Oltre all’intervento ambientale è previsto un momento educativo dedicato alla storia della spedizione dei Mille, con attività interattive rivolte ai partecipanti.

Nel pomeriggio si svolgerà invece la pulizia dell’acquedotto storico, in occasione dei cento anni dalla nascita del partigiano Giordano Bruschi. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente Polis con il patrocinio del Municipio IV Val Bisagno. La partenza è fissata alle 13 da piazza Suppini, con arrivo alla Casetta dei filtri, dove si svolgerà la festa per Bruschi. “Abbiamo voluto unire l’omaggio a Giordano Bruschi alla riscoperta di un’opera straordinaria – spiega Daniele Salvo, presidente del Circolo – una testimonianza storica e civile dell’ingegno che ha garantito acqua e vita alla città”.

Numerose le iniziative anche nel levante e nel ponente ligure. Venerdì 19 settembre a Moneglia e a Zoagli si terranno attività di pulizia delle spiagge e delle vie del centro, condotte dagli alunni delle scuole accompagnati dai volontari del Circolo Legambiente Cantiere Verde. Nel pomeriggio a Lavagna è prevista la pulizia della spiaggia libera in collaborazione con il Comune e con il centro socio educativo Isola Blu. A Chiavari, sabato 20 settembre, l’appuntamento è al Parco Giuseppe Rensi per la pulizia della passeggiata lungo il fiume Entella, organizzata insieme ad Anffas Tigullio Est.

Nel ponente, venerdì 19 settembre, a Noli gli alunni delle scuole saranno coinvolti nella riqualificazione di via Defferrari. A Imperia si interverrà lungo il Borgo Primo, mentre a Ranzo saranno i bambini della scuola primaria a occuparsi di alcune aree verdi del borgo.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, che Legambiente organizza dal 1993. Accanto alle tradizionali attività di raccolta rifiuti, anche quest’anno sono previsti monitoraggi ambientali e scientifici per raccogliere dati e sensibilizzare i cittadini sull’impatto dell’inquinamento urbano e marino, con un occhio particolare al marine litter, legato alle nostre abitudini quotidiane e ai modelli di produzione e consumo sulla terraferma.

