Puglia: da aprile manutenzione su ferrovia per Taranto. Collegamento Intercity con Roma via Bari

Dal 1 aprile al 30 giugno Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, motivo per cui i treni in partenza e in arrivo nel capoluogo jonico subiranno modifiche alla circolazione, limitazioni e cancellazioni.

“La prossima settimana partono lavori importanti sull’infrastruttura ferroviaria di RFI di cui si è a conoscenza da tempo, ecco perché abbiamo cercato di limitare i disagi per la città di Taranto grazie a soluzioni condivise proprio con il Gruppo FS – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Abbiamo avviato il confronto con Trenitalia già sul finire dello scorso anno e abbiamo ottenuto un importante risultato, preannunciato nelle scorse settimane: durante il periodo di interruzione della linea, il collegamento con Roma verrà garantito grazie al prolungamento su Taranto di una coppia di Intercity Roma–Bari. Invito i passeggeri a tenersi aggiornati su tutte le variazioni alla circolazione tramite i canali ufficiali del gruppo FS e a pazientare ancora. Guardiamo all’obiettivo finale, cioè avere una infrastruttura che possa garantire alti standard di affidabilità per un servizio ferroviario più regolare, veloce e sicuro.”

Tra gli interventi previsti il rinnovamento dell’armamento ferroviario sulla Battipaglia-Potenza, la manutenzione straordinaria di gallerie e opere d’arte tra Campomaggiore (Pz) e Grassano (Mt) e la demolizione e ricostruzione spalle e travata metallica sul fiume Lato tra Palagiano-Chiatona (Ta) e Castellaneta Marina (Ta).

Gli Intercity Roma–Bari prolungati fino a Taranto sono l’IC 704 in partenza da Taranto alle 14.50 con arrivo a Roma alle 22.27 e l’IC 703 in partenza da Roma Termini alle 7.28 e arrivo a Taranto alle 15.18. I due collegamenti Frecciarossa Taranto-Roma-Milano saranno cancellati da Taranto a Salerno e viceversa. Per gli altri Intercity da e per Roma e Reggio Calabria saranno attivati servizi sostitutivi con bus, così come per i collegamenti regionali tra Potenza e Salerno/Battipaglia e tra Taranto e Potenza. Regolare invece la circolazione dei treni sulle linee Taranto-Bari e Taranto-Brindisi.

