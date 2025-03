Andora: riqualificata area nuova stazione ferroviaria. Bucci: "Polo intermodale strategico per il Ponente"

Sono state inaugurate le opere a valle della nuova stazione ferroviaria di Andora, per un valore complessivo di quasi un milione. L'obiettivo dei lavori è stato la creazione di un moderno centro intermodale, con interventi di viabilità, restyling urbano e costruzione di locali al servizio delle società di Trasporto Pubblico locale, con capolinea TPL e RT, aree taxi e nuovi servizi pubblici.

Dichiarazioni di Marco Bucci - "Il nuovo polo intermodale ad Andora è un passo decisivo per potenziare la mobilità nel Ponente ligure - ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci -. Questo progetto, frutto della sinergia tra Comune, Regione e RFI, faciliterà l'accesso alla stazione ferroviaria e l'interscambio con il trasporto su gomma, rendendo Andora un punto nevralgico per i collegamenti tra residenti e turisti. Entro novembre la Regione Liguria presenterà la richiesta ufficiale di fondi per avviare il raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure, un intervento essenziale per modernizzare la provincia di Savona a supporto di un'economia che guarda sia al mare che all'entroterra".

Dichiarazioni di Alessandro Piana - "La Liguria ha bisogno di infrastrutture all’altezza delle sfide future capaci di rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e turisti, senza mai perdere di vista la sostenibilità e la valorizzazione delle nostre peculiarità territoriali - aggiunge il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana -. Il risultato di oggi dimostra come la collaborazione istituzionale e la programmazione attenta possano tradursi in risultati concreti per il territorio. Grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministro Salvini e il suo vice Rixi per l’impegno costante in sinergia con Rete Ferroviaria Italiana, Regione Liguria, Comune di Andora e tutti gli enti coinvolti, oggi consegniamo ai cittadini un’infrastruttura moderna, efficiente e funzionale".

Dichiarazioni di Marco Scajola - “Inauguriamo i lavori di sistemazione della stazione ferroviaria che offriranno ai cittadini e ai tanti turisti un accesso totalmente rinnovato, più veloce e fruibile oltre a una serie di opere accessorie - dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola-. Come Regione Liguria ci stiamo battendo per migliorare il trasporto pubblico, partendo proprio dalle stazioni e passando dai servizi autobus sui quali abbiamo recentemente stanziato risorse aggiuntive senza precedenti. Andora avrà un nuovo hub dedicato al tpl che collegherà al meglio il centro cittadino alla stazione ferroviaria e alla ciclabile per la quale Regione ha investito fondi importanti. Siamo al fianco dei Comuni, questo tipo di opere garantiscono sviluppo e miglioramento".

Dichiarazioni di Paolo Ripamonti - "Un passo in avanti per traguardare un altro obiettivo: il raddoppio ferroviario, opera cruciale e attesa non solo per il Savonese, ma per tutta la Liguria e per le migliaia di turisti che scelgono di raggiungere la nostra regione con i treni – dichiara l'assessore regionale Paolo Ripamonti -. Regione Liguria è attenta al potenziamento delle infrastrutture presenti e in particolare della sostenibilità negli spostamenti dei cittadini".

