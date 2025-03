Montaresi guida la Commissione ESPO su trasporti e logistica: prima riunione a Gent

Incontro europeo – Si è svolta il 26 marzo a Gent, in Belgio, la prima riunione della Commissione “Intermodalità, trasporti e logistica” dell’European Sea Port Organization (ESPO). A presiederla, Federica Montaresi, Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, unica rappresentante italiana e nominata presidente della Commissione lo scorso novembre su proposta di Assoporti.

Partecipanti – Al tavolo di lavoro hanno preso parte i rappresentanti di alcuni dei più importanti porti europei, tra cui Rotterdam, Amburgo, Le Havre, Riga, Valencia, Barcellona, Anversa, Tessaloniki e North Sea Port, oltre all’associazione dei porti finlandesi.

Temi trattati – Durante l’incontro sono stati affrontati diversi aspetti strategici per il futuro del settore portuale europeo. Tra i principali argomenti in discussione: la definizione di una strategia comune per i porti, il futuro bilancio UE con la necessità di individuare risorse per il comparto marittimo, il tema dell’uso duale delle infrastrutture per scopi civili e militari e le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei. Un focus specifico è stato dedicato alla nuova direttiva sul trasporto combinato.

Le parole di Montaresi – “Sono molto soddisfatta della prima riunione della Commissione – ha dichiarato Montaresi – Abbiamo iniziato ad affrontare questioni cruciali per lo sviluppo del settore, gettando le basi per una strategia europea ambiziosa e innovativa. Lavorando insieme nel contesto europeo, potremo realizzare progetti di grande impatto per la crescita e la competitività dei nostri porti.”

