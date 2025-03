Genova, assemblea Spediporto: Dal Covid alle guerre, il mondo che cambia e le nuove sfide globali

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un porto competitivo e pronto per il futuro. Questo il tema centrale dell’Assemblea di Spediporto, che ha evidenziato le potenzialità delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e delle zone doganali intercluse per favorire crescita e occupazione. Il modello di Barcellona, che ha visto un incremento del 200% delle aree produttive grazie alla ZAL, è un esempio da seguire. Anche l’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave: Genova punta sull’uso dei droni per migliorare logistica e trasporti.

Zone Logistiche Semplificate – Un’opportunità di crescita Le ZLS e le zone doganali intercluse rappresentano strumenti fondamentali per lo sviluppo della manifattura legata alla logistica. Attraverso incentivi e semplificazioni burocratiche, possono favorire import ed export, creando un ambiente più competitivo per le aziende. “Genova ha tutte le caratteristiche per fare la sua parte”, sottolineano gli esperti, ma il successo dipenderà anche dal supporto del governo e dalla capacità di informare le imprese sulle opportunità disponibili.

L’esperienza di Barcellona – Un modello da seguire Il porto di Barcellona ha sfruttato al meglio la ZAL, incrementando l’occupazione e attirando investimenti. Genova potrebbe replicare questo percorso, rendendo le proprie aree portuali più attrattive per le aziende e migliorando l’efficienza della filiera logistica.

Droni – Tecnologia al servizio della logistica L’aeroporto di Genova, affacciato sul mare, si presta alla sperimentazione di nuove tecnologie. I droni possono rivoluzionare la logistica, rendendo più efficienti le consegne e superando le difficoltà di comunicazione in alcune aree. “Non vanno visti solo in contesti bellici, ma come strumenti moderni e produttivi”, è il messaggio lanciato dall’Assemblea. Con il giusto sostegno normativo e investimenti mirati, Genova può trasformarsi in un hub logistico innovativo e competitivo.

